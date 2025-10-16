بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي



أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه من الوارد انتقال إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي لصفوف الأهلي في الفترة القادمة.



وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" من الوادر أن ينضم إبراهيم عادل للنادي الأهلي، وسيذهب "هدية" للأهلي من الجزيرة الإماراتي".

وتابع:" رجال الأعمال سيتحملون قيمة صفقة إبراهيم عادل، من الجزيرة الإماراتي لصفوف الأهلي، ولن تتحمل خزينة النادي قيمة الصفقة".

وشدد:" وجود إبراهيم عادل في الجزيرة الإماراتي سينهي مسيرته، والخروج من الدوري الإماراتي سيكون أفضل له من الناحية الفنية".

وعن السوبر الإفريقي قال:" بيراميدز لن يفوز بالسوبر الإفريقي، والفريق يعاني من أزمات خاصة بين مصطفى فتحي والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش".