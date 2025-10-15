3 قرارات حاسمة من ييس توروب قبل أول ظهور له مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز قرارات المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ييس توروب، قبل قيادته أول مران للفريق استعدادًا لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية إن توروب رفض عقد أي اجتماع مع اللاعبين قبل اكتمال جهازه المعاون، وهو ما تحقق اليوم بالفعل خلال المران الأول للمدرب داخل القلعة الحمراء.

وأوضح شوبير أن المدير الفني الدنماركي قرر مراقبة الأجواء داخل الفريق لمدة يومين قبل بدء عمله الفني المباشر، حيث اكتفى بحضور التدريبات الأولى لمتابعة أداء اللاعبين عن قرب، بهدف تكوين رؤية شاملة قبل اتخاذ قراراته الفنية.

كما منح توروب المدرب المساعد عادل مصطفى المساحة الكاملة في إدارة التدريبات والمباراة المقبلة أمام إيجل نوار، نظرًا لقربه من اللاعبين ومعرفته الدقيقة بظروف الفريق في المرحلة الحالية.

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني للمباراة المقبلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد سيحا – مصطفى شوبير – ياسين مرعي

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة يوم السبت المقبل، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره الإفريقي تحت القيادة الجديدة لييس توروب.