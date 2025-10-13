إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة

أعرب إبراهيم عادل، الذي شارك أساسيًا في اللقاء الأخير أمام غينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، عن سعادته البالغة بتأهل المنتخب الوطني، مؤكدًا أن التركيز سيتحول مباشرة إلى التحدي القاري المقبل.









فرحة المونديال وبداية هدف جديد

قال عادل في تصريحاته التليفزيونية إن لاعبي المنتخب سيحتفلون اليوم بالتأهل المستحق، لكن هذه الصفحة ستُغلق سريعًا، موضحًا:

“سعداء بالتأهل لكأس العالم، لكن أمامنا هدف كبير في كأس الأمم الأفريقية. لن نكون ضيوف شرف، نريد التتويج باللقب والعودة بالكأس لمصر”.

الطموح الاحترافي في أوروبا

وبخصوص مستقبله الكروي، شدد عادل على سعيه لخوض تجربة احترافية في القارة العجوز، مشيرًا إلى أن تطوير مستواه هو الطريق لتحقيق حلمه:

“أعمل على تحسين نفسي، وأطمح للاحتراف في أوروبا. من خلال النادي والمنتخب سأصل لهدفي”.

رد حاسم على شائعات الانتقال

وعن التقارير المتداولة بشأن اهتمام النادي الأهلي بضمه، أنهى اللاعب الجدل مؤكدًا التزامه الكامل بناديه الحالي:

“ألعب في نادي الجزيرة وأحترمه كثيرًا، ولا أفكر في أي عروض. من خلال الجزيرة سأحترف في أوروبا، وهذا هو الهدف الذي أركز عليه”.

إنجاز تاريخي للفراعنة في التصفيات

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تصدره المجموعة الأولى الأفريقية برصيد 26 نقطة جمعها من 10 مباريات. وحقق الفراعنة 8 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ليكتبوا إنجازًا فريدًا في التصفيات.

بهذا التصريح، وضع إبراهيم عادل ملامح المرحلة المقبلة: الاحتفاظ بفرحة التأهل دون إغفال تحدي أمم أفريقيا، والعمل الشخصي على حلم الاحتراف الأوروبي مع احترام التزامه الحالي بناديه.



