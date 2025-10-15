الظهور الأول لـ ييس توروب وجهازه المعاون في تدريب الأهلي.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد حسن صوراً من الظهور الأول لـ ييس توروب وجهازه المعاون في تدريب الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



قاد الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مران الفريق لأول مرة مساء اليوم بعد وصول عدد كبير من طاقمه المعاون .

وقاد المدير الفني توروب مران الفريق لأول مرة باستاد مختار التتش بعد ان تم تأجيله ثلاث مرات.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير مساء اليوم بإستاد مختار التتش قبل السفر الي بوروندي فجر غد علي متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة ايجل نوار المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال افريقيا.