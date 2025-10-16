قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
ديني

رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن محمد

عبر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره الكبير لحكمة القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ موقف حاسم أدى إلى وقف الحرب على قطاع غزة وحقن دماء الأبرياء، مؤكدًا أن هذا الموقف يجسد الدور التاريخي لمصر في الدفاع عن القيم الإنسانية ونصرة الشعوب المظلومة.

جاءت كلماته خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بمناسبة مرور 52 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور 60 عامًا على تأسيس الكلية التي كانت وما زالت منارة للعلم والتواصل بين الحضارات والثقافات.

وأوضح رئيس الجامعة أن قمة شرم الشيخ التي عُقدت مؤخرًا وما أسفرت عنه من تهدئة في قطاع غزة، تعكس المكانة المرموقة لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا حكمة الإدارة المصرية وإصرارها على ترسيخ السلام العادل المبني على العدل والكرامة.

وأكد فضيلته أن انتصارات أكتوبر كانت ولا تزال نبراسًا يلهم الأجيال روح العزة والكرامة، وأن لسان حال المصريين وقتها كان لا يعرف سوى النصر أو الشهادة، حيث سطّر الأبطال أروع صفحات المجد والتضحية، مستلهمين من روح أكتوبر دروس الثبات والإصرار على حماية الوطن.

وأضاف أن علماء الأزهر الشريف أدّوا دورًا عظيمًا في شحذ همم المقاتلين، مستشهدًا بموقف الإمام الأكبر الراحل الشيخ عبد الحليم محمود، الذي بشّر الرئيس السادات برؤيا مباركة رأى فيها رسول الله ﷺ يعبر قناة السويس، فكانت تلك الكلمات وقودًا للإيمان والعزيمة التي زلزلت العدو وأسقطت أسطورته.

وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من القيادات الأكاديمية والعسكرية، من بينهم الدكتور خالد عباس عميد الكلية، والدكتور وائل عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مدبولي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب اللواء أركان حرب محمد نادر عبد الوهاب، رئيس قوات الدفاع الجوي الأسبق وأحد أبطال أكتوبر، واللواء أركان حرب حسام بدر، وعدد من عمداء الكلية السابقين والطلاب.

وفي ختام كلمته، قام فضيلة رئيس الجامعة بتكريم أبطال حرب أكتوبر، ومنحهم درع جامعة الأزهر تقديرًا لعطائهم الوطني وإخلاصهم في حماية تراب الوطن، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان الأمة المصرية جيلاً بعد جيل.


 

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر سلامة جمعة داود غزة انتصارات أكتوبر الأزهر

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
طهى الطعام
اوبل أسترا ‏موديل 2005
التهابات المسالك البولية
