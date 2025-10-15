بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

حذر عدد من المدارس من انتشار فيروس يعرف باسم ميتانيمو بين الطلاب وهو فيروس يسبب عادة أعراضا مشابهة لأعراض نزلات البرد، قد تسعل أو تصدر أزيزًا، أو تعاني من سيلان في الأنف أو التهاب في الحلق، معظم الحالات خفيفة، لكن الأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، HMPV شائع — يحصل عليه معظم الأشخاص قبل أن يبلغوا الخامسة من العمر.

وبحسب موقع Cleveland clinic ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب به أو من خلال لمس أشياء ملوثة بالفيروس، على سبيل المثال:

السعال والعطس.

المصافحة أو العناق أو التقبيل.

لمس الأسطح أو الأشياء مثل الهواتف أو مقابض الأبواب أو لوحات المفاتيح أو الألعاب.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي…