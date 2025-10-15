مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر

أعلن السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية عقب تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الحكومة بدأت بالفعل التحضيرات لعقد المؤتمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، تمهيدًا لإطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر قدمت دعمًا إنسانيًا ولوجستيًا واسع النطاق منذ اندلاع الأزمة، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر الأراضي المصرية نحو 600 ألف طن من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى 82 ألف طن من المنتجات البترولية، إلى جانب إنشاء ستة مستشفيات ميدانية وتجهيز 209 سيارات إسعاف لخدمة الجرحى والمتضررين.

وأكد الحمصاني أن مصر تحملت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى القطاع، مشددًا على استمرار الجهود المصرية حتى استكمال مراحل الإعمار.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن خطة إعادة الإعمار التي أعدتها القاهرة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني حظيت باعتماد الدول العربية والإسلامية، وستُشكل الأساس الرئيسي لمداولات المؤتمر الدولي، في إطار التزام مصر التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.