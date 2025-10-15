قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني
رنا عبد الرحمن

أعلن السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية عقب تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الحكومة بدأت بالفعل التحضيرات لعقد المؤتمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، تمهيدًا لإطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر قدمت دعمًا إنسانيًا ولوجستيًا واسع النطاق منذ اندلاع الأزمة، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر الأراضي المصرية نحو 600 ألف طن من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى 82 ألف طن من المنتجات البترولية، إلى جانب إنشاء ستة مستشفيات ميدانية وتجهيز 209 سيارات إسعاف لخدمة الجرحى والمتضررين.

وأكد الحمصاني أن مصر تحملت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى القطاع، مشددًا على استمرار الجهود المصرية حتى استكمال مراحل الإعمار.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن خطة إعادة الإعمار التي أعدتها القاهرة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني حظيت باعتماد الدول العربية والإسلامية، وستُشكل الأساس الرئيسي لمداولات المؤتمر الدولي، في إطار التزام مصر التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

محمد الحمصاني مستشفيات ميدانية غزة اعمار فلسطين القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

الخطيب

محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بانتخابات الأهلي

شوقي غريب

شوقي غريب: منتخب الشباب يضم 6 لاعبين يصلحون للمنتخب الأول

الأهلي

3 قرارات حاسمة من ييس توروب قبل أول ظهور له مع الأهلي

بالصور

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد