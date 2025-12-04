قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ مطروح يطلق شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسختها السادسة

محافظ مطروح يطلق إشارة البدء لأولمبياد المحافظات الحدودية
محافظ مطروح يطلق إشارة البدء لأولمبياد المحافظات الحدودية
ايمن محمود

أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية (النسخة السادسة)، بمحافظة مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعدد من مديري الإدارات بالقطاعات المعنية، وعدد من طلاب التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وجامعة مطروح.

ومن المقرر أن تقام نهائيات تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد.

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على جهود ودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، مع الاستغلال الأمثل لطاقات وقدرات الشباب في الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، ومنها أولمبياد المحافظات الحدودية بما تتضمنه من فعاليات رياضية من أجل غرس ونشر الوعى والانتماء للوطن، خاصة بين شباب المحافظات الحدودية بوابات مصر وأبنائها دائماً حراس للوطن مع نشر وتبادل الخبرات والثقافة بينهم، والتعرف على بلدهم وتأكيد ولائهم وانتمائهم للوطن.

وأعرب عن تمنياته للفرق المشاركة من أبناء مطروح بتحقيق مراكز متقدمة مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم.

بينما أوضح الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الأولمبياد التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في نسختها السادسة ستقام بمحافظة الوادي الجديد، ويشارك فيها بمطروح “أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية - طلاب وطالبات جامعة مطروح - طلاب وطالبات مدارس مديرية التربية والتعليم بمطروح - طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بمطروح”.

وتقام التصفيات في 12 لعبة وهى “خماسي كرة القدم - كرة السلة - كرة الطائرة - كرة اليد - كرة قدم شاطئية - كرة طائرة شاطئية - سباحة - ألعاب قوى - شطرنج - تنس طاولة - كاراتية ـ كرة سرعة”.

