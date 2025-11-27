طلاب «مطروح الميكانيكية العسكرية» يبدعون في عرض حركي مميز بحضور قيادات التعليم|صور

شهدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات العرض العسكري لطلاب مدرسة مطروح الثانوية الصناعية العسكرية الميكانيكية بنين بحضور العميد لؤي عبدالجواد القائد العسكري للمدرسة وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأمل فرج مدير عام التعليم الفني وأيمن شومان وكيل إدارة مطروح التعليمية وشريف حماد وكيل الإدارة ومحمد الصباحي مدير المدرسة.

وأشادت وكيل الوزارة بالعرض العسكري الذي قدمه طلاب المدرسة الميكانيكية العسكرية مشيرة أن العرض أوضح التدريب الجيد للطلاب خلال المرحلة الماضية فكان العرض حماسيا زاخرا بالبراعة الحركية واللياقة البدنية العالية وسط أجواء وطنية مفعمة بالولاء والانتماء وحب الوطن

وفي نهاية زيارتها للمدرسة العسكرية الصناعية أكدت نادية فتحى أن مدارس التأسيس العسكري الفني أصبحت قلاعا تعليمية شامخة ونموذجا للانضباط ومثالا للجد والاجتهاد مقدمة الشكر والتقدير لطلاب المدرسة المشاركين في العرض العسكري ولقائد المدرسة وفريق العمل المساعد ولمحمد الصباحي مدير المدرسة وهيئة التدريس عرفانا بالجهد المتميز والأداء الفعال خلال الفصل الدراسي الأول والتي توجت بتنظيم عرض عسكري جاء متميزا فنال إشادة الجميع بفضل منظومة التعاون الناجحة مع القيادة العسكرية للمدرسة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ألتقت نادية فتحي وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وفد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بقيادة المهندس أحمد فتحي مدير المدرسة

جاءت زيارة وفد المدرسة النووية في اطار الجولة الخاصة بمتابعة مبادرة الكود الوطني المصري – Egypt One Code حيث قام الطالب عبدالله محمود بكر بالفرقة الخامسة بعرض رؤيته الخاصة بسبل وكيفية تمكين طلاب المدارس إلكترونيا وفتح مسار جديد لتطوير مهاراتهم في التحول الرقمي وبناء حلول تخدم المجتمع.

وأعرب الطالب المتفوق عن شكره لوكيل الوزارة لحرصها علي تشجيعه والشد من أزره واعطائه دافع معنوي وحافز ايجابي لتقديم رؤيته علي الوجه الامثل والمساهمة في نجاح المبادرة الالكترونية

ورحبت نادية فتحى بوفد المدرسة النووية مؤكدة أن تعليم مطروح حريص علي تشجيع النماذج الطلابية المضيئة في التفوق العلمي والتميز التعليمي مؤكدة للطالب المتفوق ضرورة المحافظة علي تفوقه وجده واجتهاده لانه يعد مثلا مشرفا يُحتذى به الطلاب في الحرص على طلب العلم.