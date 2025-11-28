حبس زوج قتل زوجته قبل زفافهما في المراغة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس شاب عشريني، 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بقتل زوجته في العقد الثالث من العمر، بعدما أقدم على تسديد طعنات نافذة لها بسلاح أبيض؛ إثر خلافات أسرية بينهما، دائى مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى المركز.

وعلى الفور، تم الانتقال إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص مقتل الشابة «أ. أ. س»، في العقد الثالث من العمر، إثر تعرضها لعدة طعنات متفرقة على يد زوجها «م. م. ا»، وهو شاب في العمر ذاته، تربطهما علاقة زواج بعقد قران فقط دون إتمام مراسم الزفاف.

كما كشفت التحريات أن خلافات أسرية حديثة بين الزوجين كانت وراء ارتكاب الجريمة، إذ استل الزوج سلاحًا أبيض وسدد لزوجته طعنات أودت بحياتها على الفور.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وادعى أن خلافًا عائليًا دفعه لارتكاب جريمته.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.