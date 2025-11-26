قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوهاج.. ختام الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات حفل ختام الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، والذي نُظم بالمرسى السياحي على الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج.

وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي سكرتير عام مساعد المحافظة، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد حسن رئيس الملقتى.

محافظة سوهاج

والدكتورة شيماء الصعيد مدير عام أطلس المأثورات، وأحمد فتحي مقلد مدير عام فرع ثقافة سوهاج، ونخبة من القيادات الثقافية، والباحثين، ورواة السيرة الهلالية، وعدد من الشخصيات العامة والأدباء.

كما شهد الحفل أيضا كل من " فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق سوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة "، وبحضور جماهيري شهد الفعاليات على ضفاف النيل بالمرسى السياحي.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الاحتفال، اعتزازه باستضافة المحافظة لهذه الفعالية الثقافية المهمة على مدار ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن سوهاج تزخر بتراث شعبي غني يجعلها عنصرًا رئيسيًا على الخريطة الثقافية المصرية.

ووجه الشكر لوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة للجهود المبذولة في إعداد وتنظيم الملتقى، ولجميع الباحثين والمشاركين في الملتقى.

وتضمنت فعاليات الختام تقديم عدد من التكريمات للباحثين المشاركين في جلسات الملتقى، تقديرًا لإسهاماتهم في توثيق وحفظ السيرة الهلالية ومأثورات التراث الشعبي.

كما شهد الحفل أمسية فنية مميزة شارك فيها راوي السيرة " ابو عزت  القرشي "، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، كما قدمت الموهبة " جنة محمود غازي " 13 عاما، قصيدة بعنوان " جازية "، عن السيرة الهلالية نالت إعجاب الحضور جميعا.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمحافظة سوهاج على الدعم الكامل للملتقى، مؤكدين أهمية استمرارية مثل هذه الفعاليات التي تبرز التراث وتساهم في نقله للأجيال الجديدة، وتعكس أصالة الموروث الشعبي ودوره في تعزيز الهوية الثقافية.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث درع الهيئة العامة لقصور الثقافة للسيد المحافظ تكريما لسيادته على دعمه للحراك الثقافي داخل المحافظة، كما قدمت إدارة أطلس المأثورات الشعبية المصرية درعا للسيد المحافظ تكريما لسيادته لدعمه فعاليات الملتقى. 

واختتم الحفل بعرض التوصيات الخاصة بالملتقى، والتي تضمنت ترسيخ واستكمال العمل لجمع تراث محافظة سوهاج، وإشراك جميع الفئات العمرية خاصة الأطفال والشباب، وتأصيل العادات الحميدة داخل نفوس جميع فئات المجتمع.

