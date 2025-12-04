محافظ الجيزة يوجه رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة والتواجد الميداني طوال اليوم الثاني لانتخابات النواب

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية باستمرار المتابعة والتواجد الميداني طوال اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب حفاظًا على المستوى الحضاري الذي ظهرت به اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال فتح لجان الدائرة الثامنة (إمبابة والمنيرة الغربية) في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.



وأكد المحافظ التزام جميع أجهزة المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، لضمان توفير مناخ ملائم يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بحُسن انضباط اللجان والتنظيم الذي شهدته الدائرة الثامنة خلال اليوم الأول، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء تكثيف المرور بمحيط اللجان ونشر فرق العمل للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو إشغالات أو تعديات، مع رفع المخلفات أولًا بأول، تيسيرًا على الناخبين المترددين على اللجان