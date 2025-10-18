أخطاء شائعة في تخزين زيت الزيتون تفسده وتقلل فوائده.. الطريقة الصح

يُعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت الصحية التي يعتمد عليها من يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا أو حميات لإنقاص الوزن، لما يحتويه من عناصر غذائية ومضادات أكسدة مفيدة لصحة القلب والمناعة.

أخطاء شائعة في تخزين زيت الزيتون

لكن رغم فوائده الكبيرة، فإن تخزين زيت الزيتون بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى فقدانه لقيمته الغذائية وتعرضه للأكسدة، ما يجعله غير صالح للاستخدام، وفقًا لما ذكره موقع Very Well Health وEat This, Not That، ومن أبرز أخطاء تخزين زيت الزيتون:

ـ تعريض زيت الزيتون للضوء المباشر:

من أكثر الأخطاء شيوعًا، تخزين الزيت في زجاجات شفافة ووضعها في أماكن معرضة للضوء أو الشمس.

السبب: الضوء يؤدي إلى تكسير مكونات الزيت وتفاعله مع الأكسجين مما يقلل من جودته وطعمه.

الحل: حفظ الزيت في زجاجات داكنة ومعتمة بعيدًا عن الضوء المباشر.

ـ وضع الزيت بالقرب من الحرارة:

تخزين زيت الزيتون بجوار الأفران أو المواقد يؤدي إلى تلفه بسرعة وتغير رائحته.

الحل: ضعيه في مكان بارد وجاف بعيدًا عن مصادر الحرارة العالية.

ـ عدم إحكام غلق العبوة:

ترك زجاجة الزيت مفتوحة أو غير محكمة الغلق يعرضها للأكسدة ويفقدها نكهتها الأصلية.

الحل: تأكدي من إغلاق الزجاجة جيدًا بعد كل استخدام لتجنب تعرض الزيت للهواء.

ـ استخدام عبوات غير مناسبة:

تخزين الزيت في عبوات بلاستيكية أو معدنية رديئة قد يؤدي إلى تفاعل الزيت مع المادة الحافظة أو تسرب مواد سامة.

الحل: استخدمي عبوات زجاجية داكنة أو من الفولاذ المقاوم للصدأ المخصص للأطعمة.

ـ حفظ الزيت في الثلاجة:

يعتقد البعض أن التبريد يحافظ على جودة الزيت، لكن العكس صحيح.

الخطأ: درجات الحرارة المنخفضة تسبب تجمد الزيت وتغير قوامه ونكهته.

الحل: الاحتفاظ بزيت الزيتون في درجة حرارة الغرفة (15–25 درجة مئوية).

ـ شراء كميات كبيرة دون استهلاك سريع:

زيت الزيتون له مدة صلاحية محدودة، وتخزين كميات كبيرة لفترات طويلة يؤدي إلى فقدانه لجودته.

الحل: اشتري كميات صغيرة تكفي الاستهلاك الشهري مع متابعة تاريخ الإنتاج.

ـ استخدام أدوات ملوثة أو مبللة:

استخدام ملاعق أو أوانٍ غير نظيفة أثناء الصب يؤدي إلى تلوث الزيت أو نمو البكتيريا.

الحل: استخدمي أدوات نظيفة وجافة تمامًا عند التعامل مع الزيت.

علامات فساد زيت الزيتون

ـ تغير اللون أو تحول الطعم إلى مرّ أو لاذع.

ـ انبعاث رائحة كريهة أو تشبه الدهان.

ـ فقدان القوام الطبيعي أو ظهور ترسيبات غريبة.

نصائح للحفاظ على جودة زيت الزيتون

ـ احفظي الزيت في مكان مظلم وبارد بعيدًا عن الشمس.

ـ استخدمي عبوات مخصصة مانعة للتأكسد.

ـ تجنبي شراء كميات كبيرة إلا إذا كنتِ تستهلكينها سريعًا.

ـ احرصي على شراء الزيت من مصدر موثوق لضمان جودته الأصلية.