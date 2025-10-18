قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟

الزكاة
الزكاة
إيمان طلعت

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: ان الإنفاق في سداد الديون المتراكمة على الجمعية المذكورة، وكذا تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، من نحو أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية -إنما يكون مِن الصدقات العامة والجارية، لا من الزكاة؛ لِأن مقصود الزكاة بِناء الإنسان قبل البُنيان؛ وكفاية الفقراء والمحتاجين من الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم، ولذلك خصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه

هل يجوز إعطاء أخي من زكاة مالي لسداد ديونه؟

"لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله ما أدى لاستدانته من بعض الأشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟".

استشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى فى مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60].يقول الإمام القرطبي عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه - فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".

واختتم مجمع البحوث: فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

هل يجوز إعطاء أخي من زكاة مالي لسداد ديونه حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة الزكاة سداد الديون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

بالصور

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد