ديني

جامعة الأزهر وتعليم الكبار تحتفلان بمرور عشر سنوات من العطاء في خدمة المجتمع

إيمان طلعت

احتفلت جامعة الأزهر بمرور عشر سنوات من العطاء في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال الشراكة بين الجامعة ممثلة في لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن عطاء الأزهر الشريف متجدد في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، فهو من أوائل المؤسسات التي عنيت بهذه القضية؛ فنشر التعليم من صميم رسالته، رحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي عندما قال عن الأزهر: 
قسمًا لولاه لم يبق بها  
        رجلٌ يقرأ أو يدري الكتابا

مشيرًا إلى أن محو الأمية يفتح للإنسان أبوابًا كثيرة من الرزق، ثم قدم الشكر لكل المسهمين في هذا العمل الجليل من الطلاب والمشرفين من جامعة الأزهر ومن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

واستكمل اللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار: إننا نحتفل بنجاح بنموذج يحتذى به في خدمة المجتمع؛ حيث قام طلاب جامعة الأزهر بمحو أمية ٤٧ ألف مواطن من خلال الفصول الدراسىية في جميع المحافظات، فضلًا عن المشاركة في القوافل التنموية، موجهًا الشكر لطلاب الجامعة وقياداتها لمسئوليتهم الكبيرة في تنمية المجتمع، مما يؤكد ريادة الجامعة وسيرها على نهج العلماء السابقين في النفع ونقل الخبرات للآخرين.

وثمن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع، الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لمحو الأمية بالتعاون مع الجامعة في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تميز الجامعة في  محو الأمية وريادتها يعد امتدادًا  لما كان يقوم به العلماء السابقين، مشيرًا إلى أن أحد علماء الأزهر الشيخ محمود عنبر كان يشغل وقت فراغه أثناء عمله في معهد أسيوط الديني بمحو أمية عمال المعهد، مضيفًا أن الجامعة تواصل جهودها في محو الأمية بإنشاء الفصول، وفي القوافل التنموية؛ حيث تم محو أمية ١٦ ألف مواطن من  خلال القوافل التي نظمتها الجامعة.

جاء ذلك بحضور اللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والسادة نواب رئيس جامعة الأزهر: الدكتور محمود صديق، والدكتور رمضان الصاوي، والدكتور سيد بكري، والدكتور مصطفى عبد الغني، والسادة أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد محمود حمدين، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من الطلاب.

جامعة الأزهر جامعة الازهر تحتفل بمرور عشر سنوات من العطاء في خدمة المجتمع خدمة المجتمع

