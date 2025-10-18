حسام عبد الغفار يعدد أضرار الولادة القيصرية مقارنة بالطبيعية.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأضرار المترتبة على الولادة القيصرية، تبدأ باحتمالية الإصابة بالعدوى للأم في الجرح أو الرحم، بنسبة أكبر من الولادة الطبيعية.

وأضاف حسام عبد الغفار، في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن الجلطات الدموية تزيد في الولادة القيصرية بحوالي 3 أضعاف عن الولادية الطبيعية.

وأشار إلى أن معدلات وفيات الأمهات 25 لكل 100 ألف حالة في الولادة القيصرية مقابل 4 حالات وفاة في كل 100 حالة في الولادة الطبيعية.

وتابع: مدة الإقامة في المستشفى من 3 إلى 4 أيام في الولادة القيصرية، مقابل 24 أو 28 ساعة في الولادة الطبيعية.