أخبار البلد

الصحة: تراجع الولادات القيصرية وانخفاض معدلات وفيات المواليد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، مع وفد عراقي برئاسة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، مدير عام دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، ويضم الدكتورة خلود عودة، مديرة قسم الصحة الإنجابية والصحة المدرسية، والدكتور كمال عبد الرزاق، ممثل قسم التحصين، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية، حيث تم استعراض جهود جمهورية مصر العربية في هذا المجال، مع التركيز على المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية».

مبادرة «الألف يوم الذهبية»

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل في مصر، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التي تشمل فترة الحمل والولادة والسنوات الأولى، بما يسهم في تعزيز مؤشرات الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال اللقاء مؤشرات التحسن في الخصائص السكانية بمصر، بما في ذلك تراجع معدلات الولادات القيصرية وانخفاض معدلات وفيات المواليد، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصحة السكانية وتنمية الأسرة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية من الجانب المصري إلى دولة العراق، بهدف تقديم الدعم الفني والمساعدة في تطبيق التجربة المصرية الناجحة في مجال تنمية الأسرة والصحة السكانية.

