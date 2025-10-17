قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور هاني امبابي مدير الخدمات الطبيه والفنية بالمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بالمرور  علي مستشفي دار الولاده "الماترنتيه"بمحافظه الاسكندريه، احدي المستشفيات التابعه للمؤسسه العلاجية بوزارة الصحة والسكان ، يأتي المرور تحت رعايه الأستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية الذي وجه بضروره متابعه تكثيف الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة لمستشفيات المؤسسه العلاجية 

وأضاف الدكتور هاني امبابي بأن الزيارة تأتي تزامناً مع إقامة قافله طبيه داخل المستشفي ومتابعه أعمال التطوير والانشاءات داخل الاقسام الطبيه المختلفه بمستشفيات المؤسسه  بالاسكندريه ،وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملهم، فضلاً عن متابعة حصول المريض على خدمته الصحية ذات الجودة.

وقال مدير عام الشئون الطبيه والفنية، أنه اطلع على كشوفات سجل استقبال الطواريء واطمئن على حجم الاشغال ومعدل الترددات علي المستشفى، وإزالة اي عقبات قد تواجه المرضي 

ووجه مدير الخدمات الطبيه  بضروره متابعه المرضي بتكثيف أعداد التمريض  داخل غرف الرعاية المركزة لمساعدة الأطباء، ومتابعة حالات المرضي  الصحية بشكل أسرع وأشمل،

 كما وجه بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة للأسرة وكذلك الأجهزة الطبية

دعم القوي البشرية

وفي السياق ذاته أوضح مدير الخدمات الطبيه  بالمؤسسة العلاجية انه التقي بالاستاذ الدكتور تامر عبد الله عميد كليه طب جامعه الاسكندريه وبحث آلية التعاون فيما يتعلق  بدعم القوي البشرية داخل مستشفي دار الولاده وتبادل الخبرات ولاقي ذلك  قبولا وترحابا واسعا  لمحاوله رفع كفاءة مستشفيات المؤسسه بالإسكندرية وفي التوقيت ذاته أقيمت قافله طبيه داخل المستشفي 

ونوه الدكتور هاني امبابي أنه  تم استقبال العديد من الحالات المتردده علي القافلة الطبيه وتم عمل اللازم لهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم 

رافق الدكتور هاني امبابي في جولته الميدانيه 

الدكتوره ايناس العجمي مدير مستشفي دار الولاده 

ونواب مدير المستشفي 

وحضر القافلة الطبيه  الاستاذ الدكتور  احمد خيري استاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال جامعة الإسكندرية والاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم استاذ جراحة الأطفال 

واعضاء هيئة التدريس بجامعه الاسكندريه

وتم تقديم نبذه مختصره لهم فيما يتعلق  بالخدمات داخل  المستشفى ،وبحث إمكانية التعاون المثمر 

وقامت الكودار الطبيه بتوقيع الكشف الطبي علي المرضي و تحضيرهم للعمليات في إطار التعاون و التنسيق لبدء خدمة جراحه الاطفال بمستشفى الماترنتية

مدير الخدمات الطبيه زياره مفاجئة الإسكندرية المؤسسه العلاجية وزارة الصحة

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

