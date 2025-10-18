قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
أخبار البلد

تنويم مغناطيسي.. خالد منتصر عن مولد السيد البدوي: أحبوا الله بدون وسيط

مولد السيد البدوي
مولد السيد البدوي
يارا أمين

علق الدكتور خالد منتصر، على الحضور الكبير بمولد السيد البدوي في محافظة طنطا العالم الحالي 2025، منتقدًا هذه الطقوس.

وكتب خالد منتصر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تلك الأعداد الغفيرة مقتنعة بكرامات السيد البدوي من إنه يشفي الأمراض ويغيث الملهوف ويعلم الغيب ووجهه غير مرئي لا يظهر لأحد..الخ”.

وتابع: “ما يحدث في مولد السيد البدوي من تشنجات وتنويمات مغناطيسية ودورانات تغيبية وتفقيرات واهتزازات عصبية، يدل على أن عقل مصر الجمعي راح في الوبا”.

وأضاف منتصر: "الفكر الخرافي والعقل الشفهي المعتمد على العنعنات يهزم أي أمة ويجعلها في ذيل الأمم،
أحبوا اللّٰه وذوبوا فيه عشقاً صوفياً لكن بالعقل وبدون وسيط أو شيخ طريقة وأيضاً بدون ايمان بالخرافات وتزييف وعي بالكرامات والمعجزات". 

واختتم كلامه: “لن نتقدم ونصنع دواءنا وسلاحنا ونزرع غذاءنا بالسيد البدوي ، ولكن بالسيد العلم”.

وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية انطلاق فعاليات حفل الانشاد الديني تحت قيادة الشيخ ياسين التهامي كبير المنشدين وابنه الشيخ محمد ياسين التهامي لإحياء ذكرى مولد شيخ العرب بمشاركة الملايين من الزوار ومشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الساحة الأحمدية بمحيط مسجد السيد البدوى بطنطا.

فرحة زوار مولد السيد البدوي 


كما حرص زوار شيخ العرب علي التراقص والتمايل في حلقات مديح الانشاد الديني في ختام مولد السيد البدوي بطنطا.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامه نصر مدير امن الغربية أجريا كلاهما جولة ميدانية موسعة في ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، لمتابعة الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، والتي تشهد توافد مئات الآلاف من محبي ومريدي السيد البدوي من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية تسودها السكينة والابتهال والدعاء.

الدكتور خالد منتصر السيد البدوي فيسبوك ياسين التهامي

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

بالصور

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

