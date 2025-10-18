تنويم مغناطيسي.. خالد منتصر عن مولد السيد البدوي: أحبوا الله بدون وسيط

علق الدكتور خالد منتصر، على الحضور الكبير بمولد السيد البدوي في محافظة طنطا العالم الحالي 2025، منتقدًا هذه الطقوس.

وكتب خالد منتصر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تلك الأعداد الغفيرة مقتنعة بكرامات السيد البدوي من إنه يشفي الأمراض ويغيث الملهوف ويعلم الغيب ووجهه غير مرئي لا يظهر لأحد..الخ”.

وتابع: “ما يحدث في مولد السيد البدوي من تشنجات وتنويمات مغناطيسية ودورانات تغيبية وتفقيرات واهتزازات عصبية، يدل على أن عقل مصر الجمعي راح في الوبا”.

وأضاف منتصر: "الفكر الخرافي والعقل الشفهي المعتمد على العنعنات يهزم أي أمة ويجعلها في ذيل الأمم،

أحبوا اللّٰه وذوبوا فيه عشقاً صوفياً لكن بالعقل وبدون وسيط أو شيخ طريقة وأيضاً بدون ايمان بالخرافات وتزييف وعي بالكرامات والمعجزات".

واختتم كلامه: “لن نتقدم ونصنع دواءنا وسلاحنا ونزرع غذاءنا بالسيد البدوي ، ولكن بالسيد العلم”.

وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية انطلاق فعاليات حفل الانشاد الديني تحت قيادة الشيخ ياسين التهامي كبير المنشدين وابنه الشيخ محمد ياسين التهامي لإحياء ذكرى مولد شيخ العرب بمشاركة الملايين من الزوار ومشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الساحة الأحمدية بمحيط مسجد السيد البدوى بطنطا.

فرحة زوار مولد السيد البدوي



كما حرص زوار شيخ العرب علي التراقص والتمايل في حلقات مديح الانشاد الديني في ختام مولد السيد البدوي بطنطا.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامه نصر مدير امن الغربية أجريا كلاهما جولة ميدانية موسعة في ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، لمتابعة الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، والتي تشهد توافد مئات الآلاف من محبي ومريدي السيد البدوي من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية تسودها السكينة والابتهال والدعاء.