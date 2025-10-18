قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
رياضة

فى الظهور الأول لـ توروب .. الأهلي يهزم ايجل نوار بهدف فى أبطال إفريقيا

محمد هاني لاعب الأهلي
محمد هاني لاعب الأهلي

فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي علي ايجل نوار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وسرعان ما سيطر الأهلي على مجريات اللعب فى ظل التقارب الكبير بين خطوطه .. وفى الدقيقة الثامنة كاد الأهلي أن يتقدم بهدف أول عن طريق ياسين مرعى الذى وصلت اليه الكرة بعد تصويبة من كوكا من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت فى اقدام المدافعين لتصل الى ياسين مرعى المنفرد تماما بالمرمى ولكنه وضعها بجوار القائم .

توالت هجمات الأهلي بعد سيطرته على الكرة تماما وتنوعت سواء بالاعتماد على الاختراق من المنتصف او اللعب علي الاطراف واستغلال العرضيات من اليمين واليسار .

وفى الدقيقة 26 وبعد عرضية زيزو من الركلة الركنية كاد أن يسجل أشرف بن شرقى هدف تقدم الأهلي ولكنه تسديده ارتطمت فى جسد محمد شريف .

وفى الدقيقة 37 نجح الأهلي فى التقدم بهدف نظيف بعد هجمة سريعة من الناحية اليمنى عن طريق محمد هاني الذى وصل الى داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية قوية فشل الدفاع فى ابعادها لتسكن مرمى ايجل ويتقدم الأهلي بهدف من النيران الصديقة .

وفى الشوط الثانى .. حاول الأهلي الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة من أجل الحفاظ على التقدم فى ظل الحماس الكبير الذى بدأ به الفريق صاحب الأرض والجمهور أحداث الشوط الثانى فى محاولة لتعديل النتيجة .

وشعر محمد شريف بالام فى العضلة الضامة ليتم الدفع بجراديشار بدلا منه ثم تم بعد ذلك الدفع بطاهر محمد طاهر بدلا من أشرف بن شرقي من اجل تنشيط الناحية الهجومية .

وحاول لاعبو ايجل نوار التقدم فى منطقة وسط ملعب الأهلي من أجل الضغط على دفاعات الأهلي ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل .

ودفع ييس توروب المدير الفنى للاهلي بالمالي اليو ديانج بدلا من محمد علي بن رمضان من أجل تأمين منطقة وسط الملعب فى ظل محاولات الفريق البوروندي .

وفي الدقائق العشر الأخيرة دفع توروب بالثنائى أحمد عبد القادر و أفشة بدلا تريزيجيه وزيزو لتنشيط الناحية الهجومية فى ظل الضغط البوروندي على دفاعات الأهلي . 

وهطلت الأمطار بغزارة على استاد بوجومبورا الدولي قبل خوض مباراة إيجل نوار .

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط : مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : محمد شريف.

الأهلي ايجل نوار دوري أبطال افريقيا ياسين مرعى كوكا زيزو

