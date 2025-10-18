20 دقيقة .. ياسين مرعى يهدر هدفا محققا للأهلي فى مرمى ايجل نوار

سيطر التعادل السلبي على مجريات اللعب بين الأهلي وايجل نوار بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وسرعان ما سيطر الأهلي على مجريات اللعب فى ظل التقارب الكبير بين خطوطه .. وفى الدقيقة الثامنة كاد الأهلي أن يتقدم بهدف أول عن طريق ياسين مرعى الذى وصلت اليه الكرة بعد تصويبة من كوكا من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت فى اقدام المدافعين لتصل الى ياسين مرعى المنفرد تماما بالمرمى ولكنه وضعها بجوار القائم .

توالت هجمات الأهلي بعد سيطرته على الكرة تماما وتنوعت سواء بالاعتماد على الاختراق من المنتصف او اللعب علي الاطراف واستغلال العرضيات من اليمين واليسار .

وهطلت الأمطار بغزارة على استاد بوجومبورا الدولي قبل خوض مباراة إيجل نوار .

وتعد مباراة الأهلي وايجل نوار هى الأولي للمدرب الدنماركى الجديد ييس توروب بعد توليه المهمة بشكل رسمي لتدريب الأهلي .

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : محمد شريف.