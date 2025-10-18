قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
محمد عصام: الأهلي في طريق الاستقرار.. والزمالك يترنح.. وبيراميدز مرشح للسوبر

منار عبد العظيم

قال الناقد الرياضي محمد عصام، إن النادي الأهلي يمر بحالة من الانضباط الفني تحت قيادة مديره الفني الجديد ييس سوروب، الذي بدأ في فرض شخصيته الفنية بوضوح على الفريق.


وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن المدرب الدنماركي يتابع أداء اللاعبين بدقة في التدريبات، مع تطوير واضح في أسلوب اللعب الهجومي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، مما يجعل الأهلي منافسًا قويًا في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك.. غياب الاستقرار يهدد المسيرة

على الجانب الآخر، أوضح عصام أن نادي الزمالك يعاني من غياب واضح للاستقرار الفني والإداري، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب.

وأكد أن المدير الفني الحالي ارتكب أخطاء متكررة في التشكيل والتغييرات الفنية خلال المباريات، مما أدى إلى تراجع النتائج مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق سريعًا إذا أراد الاستمرار في المنافسات الإفريقية بقوة.

بيراميدز.. مرشح قوي لحصد السوبر الإفريقي

فيما أشاد عصام بحالة الاستقرار الإداري والفني التي يعيشها نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه يمتلك لاعبين دوليين أصحاب خبرة وطموح، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي، في المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي.

مستقبل المنافسة الإفريقية

واختتم عصام حديثه بأن الأندية المصرية بشكل عام أمام اختبارات صعبة في البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني والإداري هو العامل الأهم لتحقيق النتائج القارية، داعيًا إدارات الأندية إلى دعم الأجهزة الفنية وتوفير المناخ المناسب للنجاح.

