محمد عصام: الأهلي في طريق الاستقرار.. والزمالك يترنح.. وبيراميدز مرشح للسوبر

قال الناقد الرياضي محمد عصام، إن النادي الأهلي يمر بحالة من الانضباط الفني تحت قيادة مديره الفني الجديد ييس سوروب، الذي بدأ في فرض شخصيته الفنية بوضوح على الفريق.



وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن المدرب الدنماركي يتابع أداء اللاعبين بدقة في التدريبات، مع تطوير واضح في أسلوب اللعب الهجومي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، مما يجعل الأهلي منافسًا قويًا في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك.. غياب الاستقرار يهدد المسيرة

على الجانب الآخر، أوضح عصام أن نادي الزمالك يعاني من غياب واضح للاستقرار الفني والإداري، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب.

وأكد أن المدير الفني الحالي ارتكب أخطاء متكررة في التشكيل والتغييرات الفنية خلال المباريات، مما أدى إلى تراجع النتائج مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق سريعًا إذا أراد الاستمرار في المنافسات الإفريقية بقوة.

بيراميدز.. مرشح قوي لحصد السوبر الإفريقي

فيما أشاد عصام بحالة الاستقرار الإداري والفني التي يعيشها نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه يمتلك لاعبين دوليين أصحاب خبرة وطموح، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي، في المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي.

مستقبل المنافسة الإفريقية

واختتم عصام حديثه بأن الأندية المصرية بشكل عام أمام اختبارات صعبة في البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني والإداري هو العامل الأهم لتحقيق النتائج القارية، داعيًا إدارات الأندية إلى دعم الأجهزة الفنية وتوفير المناخ المناسب للنجاح.