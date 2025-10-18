قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
رياضة

أمطار ورياح.. لقطات من ملعب مباراة إيجل نوار والأهلي في دوري الأبطال| صور

ملعب مباراة إيجل نوار والأهلي
ملعب مباراة إيجل نوار والأهلي
سارة عبد الله

شهدت أجواء ما قبل انطلاق مباراة إيجل نوار والأهلي، أمطارا كثيفة ورياح عاتية على ملعب اللقاء.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار التي تقام بوروندي في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا. 

وضم تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع:محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط : مروان عطية ومحمد  علي بن رمضان   ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : محمد شريف.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الرسمي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، أمام إيجل نوار البوروندي.

حصلت شبكة قنوات أون سبورت على بث مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.

