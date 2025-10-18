أمطار ورياح.. لقطات من ملعب مباراة إيجل نوار والأهلي في دوري الأبطال| صور

شهدت أجواء ما قبل انطلاق مباراة إيجل نوار والأهلي، أمطارا كثيفة ورياح عاتية على ملعب اللقاء.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار التي تقام بوروندي في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : محمد شريف.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الرسمي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، أمام إيجل نوار البوروندي.

حصلت شبكة قنوات أون سبورت على بث مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.