التشكيل الرسمي لـ مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نوتنجهام فوريست اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل الفريق المقرر أن يخوض المباراة أمام نوتنجهام فوريست.

تشكيل تشيلسي الرسمي

في حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

الدفاع: رييس جيمس، تريفوه شالوباه، جوش أكيامبونج، مارك كوكوريلا.

الوسط: مالو جوستو، روميو لافيا.

أمامهما: بيدرو نيتو، أندري سانتوس، أليخاندرو جارناتشو.

الهجوم: جواو بيدرو.

ويبدو اللقاء سهلاً نسبيًا لتشيلسي، خاصةً أن نوتنجهام فوريست لم يحقق أي فوز هذا الموسم منذ تولي مدربه الجديد، الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المسؤولية.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 3 هزائم.

القنوات الناقلة لـ مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست عبر beINSports 1.