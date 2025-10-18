تشيلسي ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فوريست في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نوتنجهام فوريست اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو اللقاء سهلاً نسبيًا لتشيلسي، خاصةً أن نوتنجهام فوريست لم يحقق أي فوز هذا الموسم منذ تولي مدربه الجديد، الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المسؤولية.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 3 هزائم.

على الجانب الآخر، تلقى مشجعو تشيلسي خبرًا محبطًا من المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، حيث أعلن استمرار غياب لاعب الفريق الإنجليزي كول بالمر، بدلاً من عودته المنتظرة بعد فترة التوقف الدولي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد تعرض لسلسلة إصابات في بداية الموسم، مما استدعى من الطاقم الطبي منحه فترة تعافي إضافية، على أن يعود بعد فترة التوقف الأخيرة.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "كنت مخطئًا بشأن عودته بعد التوقف الدولي، وللأسف يحتاج إلى حوالي 6 أسابيع أخرى".

أما بوستيكوجلو، مدرب نوتنجهام فوريست، فلا يزال تحت ضغط كبير، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز خلال أول 7 مباريات قاد فيها الفريق، خلفًا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

ويحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، ويواجه بوستيكوجلو تحديات كبيرة بعد تجربته السابقة مع توتنهام التي انتهت بشكل كارثي رغم تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.

وقال المدرب البالغ من العمر 60 عامًا إنه يستمتع بالتحدي الحالي ويرى أن هذه المعركة جزء من مسيرته، لكنه يؤكد أن الوقت فقط كفيل بتحديد ما إذا كان التوقف الدولي قد منح الفريق فرصة للانفراج.