التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق بشبين الكوم
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
تشيلسي ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فوريست في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نوتنجهام فوريست اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو اللقاء سهلاً نسبيًا لتشيلسي، خاصةً أن نوتنجهام فوريست لم يحقق أي فوز هذا الموسم منذ تولي مدربه الجديد، الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المسؤولية.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 3 هزائم.

على الجانب الآخر، تلقى مشجعو تشيلسي خبرًا محبطًا من المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، حيث أعلن استمرار غياب لاعب الفريق الإنجليزي كول بالمر، بدلاً من عودته المنتظرة بعد فترة التوقف الدولي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد تعرض لسلسلة إصابات في بداية الموسم، مما استدعى من الطاقم الطبي منحه فترة تعافي إضافية، على أن يعود بعد فترة التوقف الأخيرة.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "كنت مخطئًا بشأن عودته بعد التوقف الدولي، وللأسف يحتاج إلى حوالي 6 أسابيع أخرى".

أما بوستيكوجلو، مدرب نوتنجهام فوريست، فلا يزال تحت ضغط كبير، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز خلال أول 7 مباريات قاد فيها الفريق، خلفًا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

ويحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، ويواجه بوستيكوجلو تحديات كبيرة بعد تجربته السابقة مع توتنهام التي انتهت بشكل كارثي رغم تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.

وقال المدرب البالغ من العمر 60 عامًا إنه يستمتع بالتحدي الحالي ويرى أن هذه المعركة جزء من مسيرته، لكنه يؤكد أن الوقت فقط كفيل بتحديد ما إذا كان التوقف الدولي قد منح الفريق فرصة للانفراج.

