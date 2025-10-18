اتحاد الكرة يحسم مصير حسام حسن من قيادة منتخب مصر في كأس العالم 2026

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، نجح في تحقيق المطلوب منه منذ توليه قيادة الفريق، مشددًا على أن استمراره في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2026 محسوم.

وفي تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع النجم أحمد حسن، والمذاع على قناة DMC، قال أبو زهرة: "الأمر محسوم، حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم 2026"، مؤكدًا أن المنتخب في مهمة قومية تتطلب دعمًا جماعيًا من الجميع خلف اسم مصر.

وأضاف: "حسام حسن يعمل بكل طاقته في كل فترة، ويعرف جيدًا ما الذي يسعى لتحقيقه. نحن نثق فيه وفي الجهاز الفني، ونتطلع لتوفيق من الله في المقام الأول ثم مجهودات الفريق بالكامل".

وتابع أبو زهرة حديثه قائلاً: "لا يمكن محاسبة المدير الفني على النتائج في ظل ظروف استثنائية مثل الإصابات أو الإيقافات، خاصة إذا وصل للمربع الذهبي في بطولة كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية".

وفي ختام تصريحاته، أكد عضو اتحاد الكرة أن الاتحاد المصري غني ليس فقط بالموارد، بل أيضًا بكوادره وأفكاره، قائلاً: "اتحاد الكرة عريق، ونعمل جميعًا على ملف الرعاية، وهناك العديد من العروض والطلبات التي تؤكد ثقة الرعاة في الاتحاد ومنظومته".