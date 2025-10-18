لقطات من تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة إيجل نوار البوروندي.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة إيجل نوار البوروندي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"تحرك الأهلي لملعب مباراة إيجل نوار البوروندي".

ويحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الرسمي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، أمام إيجل نوار البوروندي.

حصلت شبكة قنوات أون سبورت على بث مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.