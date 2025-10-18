أحمد حسام عوض: نمتلك رؤيةً متكاملةً لتعظيم استثمارات الأهلي

أعرب أحمد حسام عوض، المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن، ضمن قائمة محمود الخطيب، في انتخابات النادي المقرر لها يوم31 أكتوبر الجاري عن اعتزازه بثقة بهذا الاختيار الذى جاء فى توقيت مناسب ـ على حد قوله ـ.

وقال إن الانضمام للقائمة، شرف ومسئولية، خاصة أن هذه القائمة تمثل فكرًا إداريًا متكاملًا يستند إلى رؤية واضحة، وخطة علمية طموحة؛ لتطوير الأهلي في جميع المجالات؛ الرياضية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية

وأضاف أحمد حسام عوض: «تشرفت بالتواجد داخل الأهلي من خلال عدة مواقع، حيث بدأت مقررا للجنة الشباب ثم رئيسا لها، ثم شغلت منصب عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وهما موقعان منحاني خبرات عملية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بملفات الاستثمار والتسويق الرياضي، إلى جانب الاطلاع على آليات الإدارة الاحترافية في المؤسسات الرياضية الكبرى، وهو ما ساعد على تكوين استراتيجية ومتكاملة حول سُبل تعظيم موارد النادي، وكيفية تحويل الأصول الرياضية إلى موارد اقتصادية مستدامة، في ظل امتلاك الأهلي مقومات استثمارية ضخمة، ومن الضروري تنويع مصادر الدخل بما يتجاوز الرعاية التقليدية إلى شراكات تجارية وتسويقية طويلة المدى تضمن للنادي استقرارًا ماليًا».

وأوضح: «أحمل مع زملائى أفكارًا ومشروعات تعتمد على فتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار الرياضي، من خلال دعم مشروعات الأكاديميات والتسويق الرقمي، بما يتناسب مع قيمة الأهلي الجماهيرية والتسويقية وهي الأكبر في إفريقيا والوطن العربي، وهذه القوة يجب أن تُترجَم إلى مشروعات اقتصادية تضمن للنادي استقرارا ماليًا.

وأكد أحمد حسام عوض على ثقته في وعي الجمعية العمومية وحضورها يوم 31 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والبطولات.