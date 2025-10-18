قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووى الإيراني
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الشوط الأول .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على إيجل نوار
رياضة

حسن المستكاوي ينتقد لاعب إيجل نوار: خطر على الأهلي

يارا أمين

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أداء الظهير الأيسر لفريق إيجل نوار خلال مواجهة فريق الأهلي، معتبرًا أن أسلوب لعبه خطر على لاعبي الأحمر في المباراة المقامة بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الظهير الأيسر لفريق إيجل نوار خطر على لاعبي الأهلي.. هناك فرق بين الشراسة الفنية وبين التعامل مع السيقان والضلوع والأقدام على أنها فريسة".

نتيجة الشوط الأول لمباراة الأهلي وإيجل نوار

تقدم فريق الكرة بالنادي الأهلي علي ايجل نوار بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وسرعان ما سيطر الأهلي على مجريات اللعب فى ظل التقارب الكبير بين خطوطه .. وفى الدقيقة الثامنة كاد الأهلي أن يتقدم بهدف أول عن طريق ياسين مرعى الذى وصلت اليه الكرة بعد تصويبة من كوكا من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت فى اقدام المدافعين لتصل الى ياسين مرعى المنفرد تماما بالمرمى ولكنه وضعها بجوار القائم .

توالت هجمات الأهلي بعد سيطرته على الكرة تماما وتنوعت سواء بالاعتماد على الاختراق من المنتصف او اللعب علي الاطراف واستغلال العرضيات من اليمين واليسار .

وفى الدقيقة 26 وبعد عرضية زيزو من الركلة الركنية كاد أن يسجل أشرف بن شرقى هدف تقدم الأهلي ولكنه تسديده ارتطمت فى جسد محمد شريف .

وفى الدقيقة 37 نجح الأهلي فى التقدم بهدف نظيف بعد هجمة سريعة من الناحية اليمنى عن طريق محمد هاني الذى وصل الى داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية قوية فشل الدفاع فى ابعادها لتسكن مرمى ايجل ويتقدم الأهلي بهدف من النيران الصديقة .

وهطلت الأمطار بغزارة على استاد بوجومبورا الدولي قبل خوض مباراة إيجل نوار .

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط : مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : محمد شريف.

حسن المستكاوي إيجل نوار الأهلي دوري أبطال افريقيا

وزير الإسكان
اللعاب
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
