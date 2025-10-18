السجن 5 سنوات لصانع محتوى انتحل صفة أنثي ونشر مقاطع خادشة للحياء

أصدرت محكمة جنح بلبيس بمحافظة الشرقية، بمعاقبة الطالب "عبد الرحمن ح ب م" 18 سنة والمعروف إعلاميا بإسم "ياسمين" بالسجن 5 سنوات، فى القضية رقم 19593 جنح مركز بلبيس لعام 2025، بتهمة ممارسة الفجور.

تعود احداث الواقعة الي تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ورجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط " كريم ع " 18 سنة مقيم نطاق مركز بلبيس، لقيامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

جاء ذلك عقب ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.