ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها

قال الفنان ياسر جلال، إن علاقته بزوجته جيدة جدا، قائلا: "مراتي في الأكل الشرقي لا يعلى عليها، وبعترف على الهواء أنا راجل بيحب مراته جدا بقى وأنا ربنا بيكرمني ببركة الست دي لأنها جديرة بالحب".

وتابع الفنان ياسر جلال، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر": أنا في حياتي ما أكلت ملوخية زي بتاعت مراتي، دي الملوخية بتاعتها غريبة.

وكشف الفنان ياسر جلال، عن كواليس تحدثه في الهاتف أثناء جلسة مجلس الشيوخ اليوم، منوها أن الكلام في الهاتف داخل مجلس الشيوخ ليس فعل مشين، وكنت أتحدث مع زوجتي في الهاتف، ومع نائب صديقي كان يجلس بجواري في حزب حماة الوطن للمشاورة في طريقة الانتخاب داخل المجلس للرئيس والوكيلين.