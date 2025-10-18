ياسر جلال: مؤمن جدا بما يفعله الرئيس السيسي لمصر

قال الفنان ياسر جلال، إن أي شخصية تحت الأضواء معرضة للنقد، وهناك مسئولين يتحملون تجاوزات كثيرة يوميا، فمن أراد أن يكون تحت الأضواء فعليه أن يتحمل الانتقادات.

وأضاف ياسر جلال، خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه لا يتأثر بالانتقادات وهو مؤمن جدا بما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.

وأشار إلى أن مصر الآن مستهدفة جدا وكل من حولنا يقع وبعد سنوات أيقن المصريون أن ما يفعله الرئيس السيسي هو الصح من ناحية القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهل غزة والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأوضح ياسر جلال، أنه التقي بعدد من المسئولين وقال “صدقا الناس دي بتحب البلد بجد ودول ناس فعلا محترمين ومخلصين، والرئيس السيسي لا يعرف الهزار”.

وأكد ياسر جلال، أن نواب مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ناس بسيطة ولا يصح أن نحمل النواب فوق طاقتهم.

