ياسر جلال:"أنا راجل بسيط.. الكرافتة والبذلة دي بس عشان المكان.. وأنا في خدمة بلدي"

قال النائب ياسر جلال، عقب أداء اليمين الدستورية: إنه يشكر الله لأن الأيام تثبت أن الرئيس السيسي رجل مخلص وقوي لمصلحة بلاده، ومهتم بالقضايا الوطنية، خاصة قضية فلسطين وحماية أهل غزة، مؤكدًا أن موقف الرئيس الرافض للتهجير كان حاميًا لهم.

وأضاف ياسر جلال أن المنصب لن يغيره، وأنه يشكر الله والرئيس السيسي على ثباته في الظروف الصعبة، مشيرًا إلى دعم الجميع للرئيس.

الفن يعبر عن نبض الشارع وهمومه

وأضاف جلال أنه يشعر بفخر كبير لكونه أحد أعضاء مجلس الشيوخ وسط كوادر عظيمة، وأن وجود فنانين في المجلس يعكس تحضر الدولة وأهمية التعليم والثقافة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن الفن يعبر عن نبض الشارع وهمومه وطموحاته.

وأشار إلى أنه رجل بسيط ومتواضع، وأن تواضعه هو سبب تواصله مع الناس، مؤكداً أنه يرتدي ربطة العنق فقط لظروف المنصب، لكنه يبقى بسيطًا في خدمته لبلده.

كما أوضح أنه جزء من حزب حماة الوطن، وسيعمل على مناقشة القضايا الاجتماعية والتركيز على مصالح المواطن، ووعد ببذل أقصى جهوده بصدق وإخلاص.

انطلاق فعاليات الفصل التشريعي الثاني بمجلس الشيوخ

عقد مجلس الشيوخ جلسة اليوم بتشكيله الجديد عقب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني. وقد أدى الأعضاء القسم فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، مع التأكيد على أن أداء اليمين شرط أساسي لمباشرة مهام العضوية.

انتخاب هيئة مكتب المجلس لولاية خمس سنوات

بعد أداء اليمين، جرت انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين، وتستمر ولايتهم طوال الفصل التشريعي الذي يمتد لخمس سنوات. ويُتوقع فوز مرشح حزب «مستقبل وطن» برئاسة المجلس، وسط تصدره قائمة الترشحات، حيث يُجرى التصويت بشكل سري وبأغلبية مطلقة.

يخضع عمل المجلس للقانون رقم 2 لسنة 2021، الذي ينظم تشكيل مكتب المجلس وآليات الانتخاب. وتنص المواد من 12 إلى 16 على تنظيم جلسات الافتتاح، وشروط الترشح، وحظر التكرار في تولي المناصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بالإضافة إلى إلزام رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة المكتب فور انتخابها.