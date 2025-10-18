قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ياسر جلال:"أنا راجل بسيط.. الكرافتة والبذلة دي بس عشان المكان.. وأنا في خدمة بلدي"

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
منار عبد العظيم

قال النائب ياسر جلال، عقب أداء اليمين الدستورية: إنه يشكر الله لأن الأيام تثبت أن الرئيس السيسي رجل مخلص وقوي لمصلحة بلاده، ومهتم بالقضايا الوطنية، خاصة قضية فلسطين وحماية أهل غزة، مؤكدًا أن موقف الرئيس الرافض للتهجير كان حاميًا لهم. 

وأضاف ياسر جلال أن المنصب لن يغيره، وأنه يشكر الله والرئيس السيسي على ثباته في الظروف الصعبة، مشيرًا إلى دعم الجميع للرئيس.

 الفن يعبر عن نبض الشارع وهمومه

وأضاف جلال أنه يشعر بفخر كبير لكونه أحد أعضاء مجلس الشيوخ وسط كوادر عظيمة، وأن وجود فنانين في المجلس يعكس تحضر الدولة وأهمية التعليم والثقافة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن الفن يعبر عن نبض الشارع وهمومه وطموحاته.

وأشار إلى أنه رجل بسيط ومتواضع، وأن تواضعه هو سبب تواصله مع الناس، مؤكداً أنه يرتدي ربطة العنق فقط لظروف المنصب، لكنه يبقى بسيطًا في خدمته لبلده. 

كما أوضح أنه جزء من حزب حماة الوطن، وسيعمل على مناقشة القضايا الاجتماعية والتركيز على مصالح المواطن، ووعد ببذل أقصى جهوده بصدق وإخلاص.

انطلاق فعاليات الفصل التشريعي الثاني بمجلس الشيوخ

عقد مجلس الشيوخ جلسة اليوم بتشكيله الجديد عقب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني. وقد أدى الأعضاء القسم فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، مع التأكيد على أن أداء اليمين شرط أساسي لمباشرة مهام العضوية.

انتخاب هيئة مكتب المجلس لولاية خمس سنوات

بعد أداء اليمين، جرت انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين، وتستمر ولايتهم طوال الفصل التشريعي الذي يمتد لخمس سنوات. ويُتوقع فوز مرشح حزب «مستقبل وطن» برئاسة المجلس، وسط تصدره قائمة الترشحات، حيث يُجرى التصويت بشكل سري وبأغلبية مطلقة.

يخضع عمل المجلس للقانون رقم 2 لسنة 2021، الذي ينظم تشكيل مكتب المجلس وآليات الانتخاب. وتنص المواد من 12 إلى 16 على تنظيم جلسات الافتتاح، وشروط الترشح، وحظر التكرار في تولي المناصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بالإضافة إلى إلزام رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة المكتب فور انتخابها.

النائب ياسر جلال أداء اليمين الدستورية الرئيس السيسي

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ياسر جلال

ياسر جلال: الفن والثقافة ركيزتان لأي نهضة حقيقية.. والفنانون تحت قبة البرلمان انعكاس للتحضّر

أرشيفية

محمد عصام: الأهلي في طريق الاستقرار.. والزمالك يترنح.. وبيراميدز مرشح للسوبر

أرشيفية

عبدالمنعم السيد: التصنيف الائتماني يرتفع والفائض الأولي يتجاوز 600 مليار جنيه

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
أودي
أودي

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

