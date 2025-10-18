قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
منار عبد العظيم

نشر الفنان ياسر جلال تعليقًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرًا عن شعوره بالفخر والمسؤولية عقب أداء اليمين الدستورية كنائب في مجلس الشيوخ. وقال:"أداء اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ، لحظة فخر ومسئولية كبيرة، وأسأل الله أن يوفقني لأداء واجبي بأمانة وإخلاص تجاه وطني الغالي مصر."

أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني

أدى الفنان ياسر جلال صباح اليوم السبت اليمين الدستورية ضمن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ. وجاء نص القسم وفق الدستور:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

انطلاق فعاليات الفصل التشريعي الثاني بمجلس الشيوخ

عقد مجلس الشيوخ جلسة اليوم بتشكيله الجديد عقب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني. وقد أدى الأعضاء القسم فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، مع التأكيد على أن أداء اليمين شرط أساسي لمباشرة مهام العضوية.

انتخاب هيئة مكتب المجلس لولاية خمس سنوات

بعد أداء اليمين، جرت انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين، وتستمر ولايتهم طوال الفصل التشريعي الذي يمتد لخمس سنوات. ويُتوقع فوز مرشح حزب «مستقبل وطن» برئاسة المجلس، وسط تصدره قائمة الترشحات، حيث يُجرى التصويت بشكل سري وبأغلبية مطلقة.

يخضع عمل المجلس للقانون رقم 2 لسنة 2021، الذي ينظم تشكيل مكتب المجلس وآليات الانتخاب. وتنص المواد من 12 إلى 16 على تنظيم جلسات الافتتاح، وشروط الترشح، وحظر التكرار في تولي المناصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بالإضافة إلى إلزام رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة المكتب فور انتخابها.

الفنان ياسر جلال مجلس الشيوخ عضو في مجلس الشيوخ

