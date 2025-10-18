ياسر جلال: الفن والثقافة ركيزتان لأي نهضة حقيقية.. والفنانون تحت قبة البرلمان انعكاس للتحضّر

أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن الفن والثقافة هما الركيزتان الأساسيتان لأي نهضة حقيقية، مشيرًا إلى أن وجود فنانين تحت قبة البرلمان يعد انعكاسًا لتحضّر الدولة واهتمامها بنشر الوعي الثقافي ومواجهة التطرف بالفكر والفن.

المسرح والموسيقى والفن

وأوضح جلال، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفنون بكل أشكالها من المسرح والموسيقى والفن التشكيلي وحتى العمارة تصنع إنسانًا متذوقًا للجمال بعيدًا عن العنف والتشدد، مشددًا على أن غياب الفن يؤدي إلى تراجع الوعي وانتشار الفكر المتطرف.

وأضاف أنه يفخر بتمثيل الفنانين داخل مجلس الشيوخ، وسيعمل على خدمة المجتمع وقضايا الفن والمبدعين بكل ما يستطيع، مؤكدًا أن التواضع والبساطة هما سر التواصل الحقيقي مع الناس.

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أنه جزء من حزب «حماة الوطن»، ويعمل مع زملائه على دراسة القضايا المجتمعية ودعم ما يخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.