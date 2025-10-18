قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا
علي جمعة: سيدي أحمد البدوي لم يكن شيعيًا.. وجاهد ضد التتار والصليبيين
بشهادة المؤسسات الدولية .. محافظ البنك المركزي ضمن أفضل مسئولي السياسات النقدية حول العالم
الفريق أسامة ربيع: انخفاض إيرادات قناة السويس ومسيرة التطوير لم تتوقف
ربع جنيه .. شعبة الخضر والفاكهة تكشف تأثير زيادة البنزين على الأسعار
انفوجراف.. التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
في مئوية كنيسة الزيتون.. البابا تواضروس يتحدث عن الفرح والشكر ودور المرأة في الكنيسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ياسر جلال: الرئيس السيسي لم يعلم تمثيلي شخصيته في مسلسل الاختيار

الفنان ياسر جلال
الفنان ياسر جلال
محمد شحتة

كشف الفنان ياسر جلال، عن تفاصيل تصوير مسلسل "الاختيار" معلنا عن أسرار تعلن لأول مرة، وعلاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وقال الفنان ياسر جلال، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر": الرئيس عبد الفتاح السيسي على عكس ما كل الناس بتقوله وكان لا يعلم أبدا أنني سأقوم بتمثيل دوره في مسلسل الاختيار ولا هو اختارني والرئيس تفاجأ بأدائي للشخصية. 

مؤمن جدا بما يفعله الرئيس السيسي لمصر

وقال الفنان ياسر جلال، إن أي شخصية تحت الأضواء معرضة للنقد، وهناك مسئولين يتحملون تجاوزات كثيرة يوميا، فمن أراد أن يكون تحت الأضواء فعليه أن يتحمل الانتقادات.

وأضاف ياسر جلال، خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه لا يتأثر بالانتقادات وهو مؤمن جدا بما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.

وأشار إلى أن مصر الآن مستهدفة جدا وكل من حولنا يقع وبعد سنوات أيقن المصريون أن ما يفعله الرئيس السيسي هو الصح من ناحية القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهل غزة والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأوضح ياسر جلال، أنه التقي بعدد من المسئولين وقال “صدقا الناس دي بتحب البلد بجد ودول ناس فعلا محترمين ومخلصين، والرئيس السيسي لا يعرف الهزار”.

وأكد ياسر جلال، أن نواب مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ناس بسيطة ولا يصح أن نحمل النواب فوق طاقتهم. 

ياسر جلال الرئيس السيسي مسلسل الاختيار الاحترام الرئيس عبد الفتاح السيسي

