ياسر جلال: أنا نائب فرفوش جدا.. والبدلة عشان الصورة بس

كشف الفنان ياسر جلال، عن كواليس تحدثه في الهاتف أثناء جلسة مجلس الشيوخ اليوم، منوها أن الكلام في الهاتف داخل المجلس ليس فعل مشين، وكنت أتحدث مع زوجتي في الهاتف، ومع نائب صديقي كان يجلس بجواري في حزب حماة الوطن للمشاورة في طريقة الانتخاب داخل المجلس للرئيس والوكيلين.

وتابع ياسر جلال، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر": أنا نائب فرفوش جدا والبدلة لابسها بس عشان الصورة لأني راجل فنان في الأساس والبساطة هي اللي هتوصلنا لقلوب الناس.

مؤمن بما يفعله الرئيس السيسي لمصر

وقال الفنان ياسر جلال، إن أي شخصية تحت الأضواء معرضة للنقد، وهناك مسئولين يتحملون تجاوزات كثيرة يوميا، فمن أراد أن يكون تحت الأضواء فعليه أن يتحمل الانتقادات.

وأضاف ياسر جلال، خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه لا يتأثر بالانتقادات وهو مؤمن جدا بما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.

وأشار إلى أن مصر الآن مستهدفة جدا وكل من حولنا يقع وبعد سنوات أيقن المصريون أن ما يفعله الرئيس السيسي هو الصح من ناحية القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهل غزة والحفاظ على الأم القومي المصري.

التقيت بعدد من المسئولين وصدقا الناس دي بتحب البلد بجد ودول ناس فعلا محترمين ومخلصين، والرئيس السيسي لا يعرف الهزار.

نواب مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ناس بسيطة ولا يصح أن نحمل النواب فوق طاقتهم.