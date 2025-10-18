بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

حرص الفنان أحمد مالك والممثل كامل الباشا وأبطال فيلم كولونيا على الاحتفال بعرضه في مهرجان الجونة والتواجد على السجادة الحمراء.

حضر عرض فيلم كولونيا عدد كبير من الفنانين أبرزهم لبلبة وهالة صدقي ومنة شلبي وتارا عماد وهدى المفتي وناهد السباعي وحسن الرداد وكريم فهمي وماجد المصري وغيرهم.

‎ ينتمي فيلم "كولونيا" إلى نوعية الدراما العائلية،

‎وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، في محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن. الفيلم بطولة أحمد مالك وكامل الباشا، إلى جانب مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق وعبيد عناني.

كولونيا" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.