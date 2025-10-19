قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد

احتفلت الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها في أجواء دافئة خاصة داخل منزلها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها لحظات من الاحتفال عبر صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

وتألقت حورية بفستان بسيط يحمل لمسة أنثوية ناعمة، وبدت في كامل أناقتها وسط ديكورات احتفالية مبهجة، مزينة بالبالونات والورود والشموع، فيما ظهرت في الصور وهي تقطع قالب الحلوى بابتسامة مشرقة وسط أجواء مليئة بالحب والدفء.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الأصدقاء المقرّبين من داخل الوسط الفني وخارجه، وسط أجواء غلبت عليها البساطة والخصوصية. وتلقت حورية سيلًا من التهاني من جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات.

وتُعد حورية فرغلي من النجمات اللاتي حجزن مكانًا مميزًا في قلوب الجمهور بأدوارها المتنوعة في الدراما والسينما، كما نالت مؤخرًا دعمًا واسعًا بعد رحلة علاج طويلة، لتعود إلى الأضواء بإصرار أكبر وإطلالة أكثر إشراقًا.

 يذكر أن الفنانة حورية فرغلي شاركت في المسلسل الإذاعي "سندريلا كيوت"، والذي تم عرضه  ضمن سباق دراما رمضان 2025.

وكشفت حورية فرغلي، في لقاء خاص مع "صدى البلد"، عن تفاصيل دورها في المسلسل، حيث تجسد شخصية صحفية تعيش قصة حب رومانسية بعيدة عن عالم السوشيال ميديا.

