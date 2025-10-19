أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن أذربيجان تعهدت بشكل غير معلن بإرسال قوات للانضمام إلى قوة دولية في غزة.

ويأتي ذلك بعد تقارير سابقة لصحيفة الجارديان، أشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه القوة، التي يُفترض أن تحافظ على السلام في المنطقة، جزءًا من المرحلة الثانية من خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبالإضافة إلى أذربيجان، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة تتواصل مع إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن المساهمة بقوات.

حتى الآن، كانت إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت علنًا أنها قد ترسل نحو 20 ألف جندي إلى غزة.

كما ذكرت تقارير أن فرنسا وبريطانيا تعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار للأمم المتحدة في الأيام المقبلة، من شأنه أن يضع الأساس لتشكيل القوة الدولية.

ومع ذلك، لا تزال المرحلة الثانية من خطة السلام، المتعلقة بمستقبل حكم غزة، بحاجة إلى نقاش بين الأطراف المعنية، في حين يُنفَّذ حاليًا المرحلة الأولى المتمثلة في اتفاق وقف إطلاق نار هش.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جي. دي. فانس سيزور إسرائيل يوم الاثنين، بالتزامن مع زيارة المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف.

ومن المتوقع أن تحتل المرحلة الثانية من الخطة مكانًا بارزًا في المحادثات المقبلة.