لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

شهد مهرجان الجونة السينمائي 2055 حضور عدد كبير من النجمات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة ومختلفة.

كما تألقت العديد من النجمات بلوكات مختلفة للشعر، وكان أبرزها هذا العام الشعر القصير للظهور بشكل جديد ومميز.

أبرز النجمات اللاتي ظهرن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان

أطلت الفنانة ميس حمدان، بلوك جديد ومختلف على السجادة الحمراء، فقامت بقص شعرها بشكل كبير، والظهور بقصة شعر مميزة تتناسب مع ملامحها وتكشف جمالها.

لبلبة

تعد لبلبة من أشهر الفنانات اللاتي يظهرن يشعر قصير، فتحافظ الفنانة لبلبة على قصة شعرها منذ فترة كبيرة التي تتناسب مع ملامحها وتكشف جمالها.

حنان مطاوع

خطفت الفنانة حنان مطاوع، الأنظار على السجادة الحمراء، لتظهر لشعر قصير باللون البني على غير المعتاد ، مما أضاف لمسة جذابة لإطلالتها.

بسنت شوقي

تحرص الفنانة بسنت شوقي، على الظهور بإطلالات مختلفة وغير تقليديه، وجاء من أبرزها قصة شعرها التي نالت إعجاب العديد، وخطفت الأنظار من حولها