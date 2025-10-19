« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق الجناين بالكيلو 46 بمحافظة السويس في موكب زفاف.

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة السويس بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور وجّه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة بالدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبيّن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة استلزمت نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، بينما أصيب 3 آخرون بإصابات خفيفة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث.

وبحسب شهود عيان، فإن سيارة الميكروباص كانت تسير في موكب فرح بطريق الجناين ناحية الكيلو 46، واختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى اصطدامه بعمود الإنارة.

وانتقلت القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث لتسيير حركة المرور على الطريق الذي يربط بين محافظتي السويس والإسماعيلية مرورًا بنفق الشهيد أحمد حمدي، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لرفع آثار الحادث عقب نقل المصابين، تمهيدًا لإعداد تقرير فني حول ملابساته ورفعه إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.