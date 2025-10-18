نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان إلى حادث في أمريكا

لها باع طويل فى عالم الإعلام ولكنها أيضا أثبتت جدارتها وموهبتها التمثيلية، حيث كانت تتمتع بالموهبة والجمال مما يدفع المخرجين للاستعانة بها فى أعمالهم، أنها الإعلامية نجوى إبراهيم، وكانت البداية مع المخرج يوسف شاهين الذى شاهدها فى أحد برامجها وقرر أن يستعين بها فى فيلم "الأرض".

نجوى إبراهيم تتعرض الى حادث

وقد تعرضت الفنانة والاعلامية نجوي ابراهيم الي حادث سير في الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضحت الفنانة القديرة في تصريحات لقناة العربية ان تعرضت الي حادث وقامت باجراء جراحة دقيقة.

وقالت نجوي ابراهيم: إن الحادث الذي تعرضت له وقع منذ أيام في أميركا، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلها إلى مكان إقامتها بسيارة أخرى، نتج عنها تعرضها لإصابات بالغة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بعدة كسور.

وتابعت نجوي ابراهيم في تصريحات لموقع العربية : خضعت لجراحة دقيقة جراء هذا الحادث، ما اضطرها إلى البقاء بالمستشفى عدة أيام قبل خروجها وقضاء فترة النقاهة هناك، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من العودة إلى القاهرة بسبب حالتها الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية لنجوى إبراهيم

وكانت الإعلامية نجوى إبراهيم كشفت عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، الذي أعلنت عنه مؤخرًا خلال برنامجها الإذاعي.

وقالت نجوى إبراهيم عبر إذاعة نجوم FM: قعدت أقول ليه أنكد عليكم؟ ما كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده؟، ما أنا بقالي شهرين بجري في موضوع مرضي مع ولادي وعيلتي.

وتابعت : فرحانة إني فضفضت معاكم وممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامى ليكم وكل واحد فيه اللي فيه، مش عايزة أقلبها عياط.

مازالت أصداء أزمة تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم تلقى بظلالها على الساحة الفنية خصوصا مع توارد ردود فعل واسعة من جانب إعلاميين وفنانين لدعمها بعد حديثها عن اصابتها بالسرطان على الهواء عبر برنامجها على نجوم إف إم.

نجوى إبراهيم تتحدث عن اعتزالها

ردت نجوى ابراهيم لأول مرة على التعليقات والانتقادات السلبية من متابعيها، وعبرت عن صدمتها من شدة رغبتهم في اعتزالها أثناء بثها لحلقة يوم الأحد الماضي ببرنامجها الذي يبث على إذاعة نجوم إف إم.

وقالت: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا"، وأضافت: “عايزني أعتزل؟، ضروري هعتزل، وعايزنى ايه تانى وقول لكم أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وهموت قريباً”، وذلك قبل أن تعلن بعدها عن تعافيها التام من المرض.

واستكملت في رسالتها لأصحاب التعليقات السلبية: "في ناس تستكتر الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، عاوزين ايه ؟، إيه اللي يريحكم، هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".