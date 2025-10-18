إيرادات "عودة الماموث" تتخطى الـ6 ملايين جنيه في 3 أيام

واصل فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تحقيق أرقامه القوية في شباك التذاكر، بعدما حصد أمس الجمعة 3 ملايين و45 ألفًا و815 جنيهًا، ليصل بإجمالي إيراداته خلال ثلاثة أيام فقط إلى نحو 6 ملايين جنيه، في إشارة إلى الإقبال الكبير من الجمهور على العمل منذ انطلاق عرضه في دور السينما.

نال الفيلم إشادة من رواد السوشيال ميديا والنقاد بفضل الجرافيك المتقن والمؤثرات البصرية عالية الجودة التي تميّز بها، إلى جانب أسلوب الإخراج المبتكر الذي قدّم تجربة بصرية جديدة على السينما المصرية، ليُعد العمل من بين أضخم الإنتاجات خلال السنوات الأخيرة.

يضم "أوسكار: عودة الماموث" مجموعة من أبرز النجوم، إلى جانب فريق تقني وإبداعي من أهم صُنّاع السينما في مجالات التصوير، الجرافيك، والمونتاج، والذين ساهموا في تقديم عمل متكامل حاز إعجاب الجمهور منذ أول أيام عرضه.

وأعرب أبطال الفيلم عن سعادتهم الكبيرة بتفاعل الجمهور مع التجربة الجديدة، مؤكدين أن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقوها على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أكبر حافز للاستمرار في تقديم أعمال نوعية ترتقي بالسينما المصرية.

فيلم أوسكار - عودة الماموث

يُعد فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تجربة بصرية فريدة في السينما المصرية والعربية، حيث يجمع بين الدراما والمغامرة والتقنيات الحديثة في صناعة المؤثرات البصرية.

الفيلم من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للانتاج الفني " ومحمد طنطاوي “تريند”، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا واحمد البايض ومحمود عبدالمغني إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.

وتم تنفيذ المؤثرات البصرية بالكامل داخل مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ليكون العمل خطوة جديدة نحو دخول السينما المصرية عصر الإنتاج الضخم ثلاثي الأبعاد والمؤثرات المتقدمة.