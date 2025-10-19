قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم الإدانة الدولية.. نتنياهو يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في انتخابات 2026

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
محمد على

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، نيته  الاستمرار في منصبه وعدم تركه والاستئثار بالسلطة عبر الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر 2026.

وأفصح نتنياهو للقناة الإسرائيلية الرابعة عشرة بأنه سيترشح للانتخابات وذلك بعد  سؤاله من القناة “هل تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لتصبح رئيسًا للوزراء؟”.

ويُعد نتنياهو زعيم حزب الليكود، صاحب الفترة الأطول كرئيس للحكومة في إسرائيل، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ عام 1996 ولكن في ولايات مُنفصلة.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الداخلية لأدائه السياسي والعسكري وخصوصًا فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.

نتنياهو رئاسة الوزراء عاجل

