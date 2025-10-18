ترامب يعلن قصف غواصة تحمل مخدرات لحظة توجهها لسواحل الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح صحفي، أن البحرية الأمريكية قامت باستهداف غواصة شبه مغمورة يُزعم أنها كانت تنقل «كميات ضخمة» من المخدرات – من بينها عقار الفنتانيل – باتجاه سواحل الولايات المتحدة، وذلك ضمن حملة واسعة لمكافحة تهريب المخدرات عبر مسارات الكاريبي، وفقا لموقع أكسيوس.

وكانت الغواصة – وفق ترامب – «حَمَلة مخدرات بكاملها» وتعمل على «معروف عبر خطوط التهريب البحرية». وقال: «هُدِفنا إلى غواصة محمّلة، وليس مجموعة مسافرين عاديين».

وقد نتج عن القصف مقتل شخصين على الأقل من طاقمها، بينما تم إنقاذ اثنين آخرين لا يزالان رهن الاعتقال، تمهيداً لترحليهما إلى بلديهما (كولومبيا والإكوادور) تمهيداً لمحاكمتهما، وفقا لـ رويترز.

التصعيد يأتي في سياق إعلان ترامب أن الولايات المتحدة بصدد خوض «نزاع مسلّح غير دولي» مع جماعات تهريب المخدرات، حيث اعتُبرت الهجمات البحرية كجزء من استخدام القوة العسكرية بدلاً من التدابير القضائية التقليدية.

ومن جهة أخرى، أثارت هذه العمليات أسئلة قانونية كبيرة حول شرعية استخدام القوة العسكرية في مهام مكافحة المخدرات، خصوصاً في المياه الدولية ودون إعلان رسمي لحالة حرب.

وكذا أثارت ردود فعل من الدولة المعنية، في هذا السياق فنزويلا، التي اعتبرت الضربات انتهاكاً لسيادتها وحقوق القانون الدولي