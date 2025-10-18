قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
أخبار العالم

القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

كشفت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى ، اكتمال إنشاء القيادة الأميركية التي ستشرف على تنفيذ اتفاق غزة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع المؤلم في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المالديف.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي: “ننظر للأمام نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة”.

وأكد أن مصر تبذل أقصى جهد لسرعة تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلي كبرى الصحف الهندية ووكالات الأنباء الدولية، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها إلى نيودلهي.

استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التى عقدت يوم 13 أكتوبر، والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفى الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة.

كما تناول فى هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة فى قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافى المبكر واعادة الإعمار الذى تعتزم مصر استضافته فى شهر نوفمبر.

وأبرز وزير الخارجية تداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين على الملاحة في قناة السويس، والخسائر التى تكبدتها فى عائدات قناة السويس نتيجة التطورات الإقليمية.

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

مجلس النواب

التحول الرقمي في صدارة أولويات الدولة.. نواب: ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي يواكب التطوارت العالمية

مجلس الشيوخ

برلماني: قرارات الحكومة لدعم المشروعات المتعثرة تنعش الصناعة الوطنية

مجلس النواب

هند رشاد : التحول الرقمي خطوة نحو اقتصاد تكنولوجي لتوفير المزيد من فرص العمل

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

