مصادر للقاهرة الإخبارية: فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس عملية تهجير الفلسطينيين

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنّ فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس عملية تهجير الفلسطينيين، حسبما أفادت به القناة في خبر عاجل.

من جانبه قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ نشر الشائعات والأنباء غير الدقيقة بخصوص التنسيق مع مصر لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة لا يحدث للمرة الأولى، فقد تكرر هذا الأمر في عديد من المواقف طوال الحرب وحتى اللحظة.

وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجانب الإسرائيلي عادة عندما يفعل هذا، فهو يريد إلقاء المسؤولية على غيره، ويعلم جيداً أن خطة الرئيس ترامب التي وقع عليها بنيامين نتنياهو مع حركة حماس ومع ضمان مصري قطري تركي أمريكي تنص في البند الـ12 لها على أنه لن يجبر أحد من قطاع غزة على مغادرة أراضيه وإذا خرج طوعاً فله حق الرجوع والعودة.