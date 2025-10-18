تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا

أصدرت السفارة الأمريكية في ترينيداد وتوباغو، اليوم السبت، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا لمواطنيها من الاقتراب من المنشآت الحكومية الأمريكية في البلاد، في خطوة وُصفت بأنها غير معتادة، وجاءت على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد الضربات الأمريكية الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي التي استهدفت مهربين مشتبهًا بهم.

ويقع أرخبيل ترينيداد وتوباغو على مقربة من السواحل الفنزويلية، حيث تسود حالة من القلق الشعبي عقب اختفاء صيادين محليين يُعتقد أنهما لقيا حتفهما في إحدى الضربات الأمريكية التي نُفذت الثلاثاء الماضي.

وأثار الحادث غضبًا واسعًا بين سكان المناطق الساحلية الذين اتهموا واشنطن بـ"الاستهتار بأرواح المدنيين" في حربها ضد شبكات التهريب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (AP) عن وزير الأمن الداخلي في ترينيداد وتوباغو، روجر ألكسندر، قوله إن التحذير الأمريكي جاء إثر ورود تهديدات أمنية محددة تستهدف مواطنين أمريكيين داخل البلاد، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات "قد تكون على صلة بالتوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة في المنطقة". وأضاف أن السلطات المحلية اتخذت "إجراءات استباقية" لتعزيز الأمن حول المرافق الحيوية والسفارات الأجنبية تحسبًا لأي طارئ.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الكاريبي حالة توتر غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تخوض "نزاعًا مسلحًا ضد عصابات تهريب المخدرات"، وهو ما اعتبرته فنزويلا انتهاكًا لسيادتها وذريعة لتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي في مياهها الإقليمية. وقد استدعت كاراكاس السفير الأمريكي للاحتجاج رسميًا على ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر".

ويرى مراقبون أن التحذير الأمريكي الأخير قد يكون مؤشرًا على احتمال تصعيد أمني جديد في المنطقة، خاصة مع تزايد الاحتكاك بين القوات الأمريكية ومجموعات مسلحة يُشتبه بارتباطها بشبكات تهريب عابرة للحدود. كما حذر محللون من أن أي خطأ عسكري جديد قد يدفع المنطقة إلى مواجهة دبلوماسية خطيرة تهدد استقرار الممرات البحرية الحيوية بين أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي.