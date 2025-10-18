قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا
علي جمعة: سيدي أحمد البدوي لم يكن شيعيًا.. وجاهد ضد التتار والصليبيين
بشهادة المؤسسات الدولية .. محافظ البنك المركزي ضمن أفضل مسئولي السياسات النقدية حول العالم
الفريق أسامة ربيع: انخفاض إيرادات قناة السويس ومسيرة التطوير لم تتوقف
ربع جنيه .. شعبة الخضر والفاكهة تكشف تأثير زيادة البنزين على الأسعار
انفوجراف.. التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا

السفارة الأمريكية في ترينيداد وتوباغو
علي صالح

أصدرت السفارة الأمريكية في ترينيداد وتوباغو، اليوم السبت، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا لمواطنيها من الاقتراب من المنشآت الحكومية الأمريكية في البلاد، في خطوة وُصفت بأنها غير معتادة، وجاءت على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد الضربات الأمريكية الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي التي استهدفت مهربين مشتبهًا بهم.

ويقع أرخبيل ترينيداد وتوباغو على مقربة من السواحل الفنزويلية، حيث تسود حالة من القلق الشعبي عقب اختفاء صيادين محليين يُعتقد أنهما لقيا حتفهما في إحدى الضربات الأمريكية التي نُفذت الثلاثاء الماضي. 

وأثار الحادث غضبًا واسعًا بين سكان المناطق الساحلية الذين اتهموا واشنطن بـ"الاستهتار بأرواح المدنيين" في حربها ضد شبكات التهريب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (AP) عن وزير الأمن الداخلي في ترينيداد وتوباغو، روجر ألكسندر، قوله إن التحذير الأمريكي جاء إثر ورود تهديدات أمنية محددة تستهدف مواطنين أمريكيين داخل البلاد، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات "قد تكون على صلة بالتوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة في المنطقة". وأضاف أن السلطات المحلية اتخذت "إجراءات استباقية" لتعزيز الأمن حول المرافق الحيوية والسفارات الأجنبية تحسبًا لأي طارئ.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الكاريبي حالة توتر غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تخوض "نزاعًا مسلحًا ضد عصابات تهريب المخدرات"، وهو ما اعتبرته فنزويلا انتهاكًا لسيادتها وذريعة لتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي في مياهها الإقليمية. وقد استدعت كاراكاس السفير الأمريكي للاحتجاج رسميًا على ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر".

ويرى مراقبون أن التحذير الأمريكي الأخير قد يكون مؤشرًا على احتمال تصعيد أمني جديد في المنطقة، خاصة مع تزايد الاحتكاك بين القوات الأمريكية ومجموعات مسلحة يُشتبه بارتباطها بشبكات تهريب عابرة للحدود. كما حذر محللون من أن أي خطأ عسكري جديد قد يدفع المنطقة إلى مواجهة دبلوماسية خطيرة تهدد استقرار الممرات البحرية الحيوية بين أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي.

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

الرئيس السيسي

الجارديان | توقعات أن تقود مصر قوة الاستقرار الدولية بغزة

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعززان التعاون في الأمن السيبراني

صدى البلد

الطاقة الذرية : بدء إصلاحات بمحطة زابوريجيا النووية وسط تهدئة ميدانية

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

