أسرع لاعب يحقق 100 هدف.. رقم لم يتحطم منذ 1995| ما القصة؟

أضاف النجم النرويجي إرلينغ هالاند رقما جديدا إلى سجله الذهبي، بعدما سجل هدفا مبكرا في الدقيقة 16 خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام فولهام على ملعب كرافن كوتيغ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف تاريخي جديد في ليلة تألق مانشستر سيتي

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من جيريمي دوكو، ليضع هالاند الكرة بثقة في شباك أصحاب الأرض مسجلا هدفه الأول في اللقاء، وهدفا سيدخل تاريخ البريميرليغ من أوسع أبوابه.

أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

بهذا الهدف، أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي، محطما الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرار منذ عام 1995.

هالاند بلغ الهدف رقم 100 بعد 111 مباراة فقط

كما تفوق النجم النرويجي على نخبة من أساطير البريميرليغ الذين احتاجوا لعدد أكبر من المشاركات للوصول إلى 100 هدف، منهم:

تييري هنري (141 مباراة)

سيرجيو أغويرو (147 مباراة)

محمد صلاح (162 مباراة)

ورغم هذا الإنجاز الضخم، لا يزال الرقم القياسي الأكبر 260 هدفا لآلان شيرار بعيدًا لكنه لم يخرج من دائرة طموحات هالاند.

رغبة لا تهدأ في تحطيم الأرقام

رفع هالاند رصيده هذا الموسم إلى 15 هدفا في الدوري و23 هدفا في مختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، ليقترب بفارق 8 أهداف فقط من حصيلة الموسم الماضي.

ويبدو أن ماكينة الأهداف النرويجية تسير بخطى ثابتة نحو تجاوز رقمه القياسي الشخصي البالغ 36 هدفًا في موسم 2022-2023.

هل يهدد هالاند عرش رونالدو الدولي؟

يواصل كريستيانو رونالدو كتابة فصول مسيرته الدولية، بعدما وصل إلى 143 هدفا في 226 مباراة مع منتخب البرتغال، بمعدل هدف كل 125.9 دقيقة.

ومع اقترابه من نهاية مسيرته، تقدر الإحصاءات أنه سيُنهي عام 2026 برصيد قد يصل إلى 150 هدفًا دوليًا.

ورغم البطاقة الحمراء أمام أيرلندا، كان رونالدو أحد أبرز نجوم التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وساهم بفاعلية في تصدر البرتغال مجموعتها.

هالاند ماكينة تهديف تهدد الرقم التاريخي

على الجانب الآخر، يسير هالاند بمعدل تهديفي مرعب 55 هدفا في 48 مباراة دولية أي بمعدل هدف كل 71.3 دقيقة.

وفي عام 2025 وحده، سجل هالاند 17 هدفا في 9 مباريات، مما يجعله مرشحا قويا لملاحقة رقم رونالدو خلال العقد القادم.

كما قاد النرويج لتحقيق تأهل تاريخي إلى كأس العالم 2026، بعد فوز عريض على إيطاليا 4-1 في سان سيرو.

متى يمكن أن يحطم هالاند رقم رونالدو؟

وفق الحسابات الإحصائية يحتاج هالاند إلى 95 هدفًا إضافيًا للوصول إلى 150 هدفًا.

بمعدل تهديفه الحالي، سيحتاج إلى 76 مباراة دولية أخرى.

وبمعدل 8 مباريات دولية سنويا، قد يكسر الرقم بين 2035 و2036، عندما يبلغ 34 عامًا.

المثير أن هالاند، إن حقق هذا الإنجاز، سيصل للهدف رقم 150 في 124 مباراة فقط، أي أقل بأكثر من 100 مباراة من رونالدو.