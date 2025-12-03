قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نخطط لإنشاء 10 آلاف غرفة فندقية بمنطقة الأهرامات
وزير المالية:الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريباً
الحكومة: تسهيلات ضريبية جديدة وتحديث "وثيقة ملكية الدولة" لدعم الاستثمار
معتز الخصوصي: على الأحزاب تقديم برامج واقعية تعبر عن المواطن وتنزل الشارع
وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسرع لاعب يحقق 100 هدف.. رقم لم يتحطم منذ 1995| ما القصة؟

هالاند
هالاند
أمينة الدسوقي

أضاف النجم النرويجي إرلينغ هالاند رقما جديدا إلى سجله الذهبي، بعدما سجل هدفا مبكرا في الدقيقة 16 خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام فولهام على ملعب كرافن كوتيغ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف تاريخي جديد في ليلة تألق مانشستر سيتي

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من جيريمي دوكو، ليضع هالاند الكرة بثقة في شباك أصحاب الأرض مسجلا هدفه الأول في اللقاء، وهدفا سيدخل تاريخ البريميرليغ من أوسع أبوابه.

أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

بهذا الهدف، أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي، محطما الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرار منذ عام 1995.

هالاند بلغ الهدف رقم 100 بعد 111 مباراة فقط

كما تفوق النجم النرويجي على نخبة من أساطير البريميرليغ الذين احتاجوا لعدد أكبر من المشاركات للوصول إلى 100 هدف، منهم:

تييري هنري (141 مباراة)

سيرجيو أغويرو (147 مباراة)

محمد صلاح (162 مباراة)

ورغم هذا الإنجاز الضخم، لا يزال الرقم القياسي الأكبر  260 هدفا لآلان شيرار  بعيدًا لكنه لم يخرج من دائرة طموحات هالاند.

رغبة لا تهدأ في تحطيم الأرقام

رفع هالاند رصيده هذا الموسم إلى 15 هدفا في الدوري و23 هدفا في مختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، ليقترب بفارق 8 أهداف فقط من حصيلة الموسم الماضي.

ويبدو أن ماكينة الأهداف النرويجية تسير بخطى ثابتة نحو تجاوز رقمه القياسي الشخصي البالغ 36 هدفًا في موسم 2022-2023.

هل يهدد هالاند عرش رونالدو الدولي؟

يواصل كريستيانو رونالدو كتابة فصول مسيرته الدولية، بعدما وصل إلى 143 هدفا في 226 مباراة مع منتخب البرتغال، بمعدل هدف كل 125.9 دقيقة.

ومع اقترابه من نهاية مسيرته، تقدر الإحصاءات أنه سيُنهي عام 2026 برصيد قد يصل إلى 150 هدفًا دوليًا.

ورغم البطاقة الحمراء أمام أيرلندا، كان رونالدو أحد أبرز نجوم التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وساهم بفاعلية في تصدر البرتغال مجموعتها.

هالاند ماكينة تهديف تهدد الرقم التاريخي

على الجانب الآخر، يسير هالاند بمعدل تهديفي مرعب  55 هدفا في 48 مباراة دولية أي بمعدل هدف كل 71.3 دقيقة.

وفي عام 2025 وحده، سجل هالاند 17 هدفا في 9 مباريات، مما يجعله مرشحا قويا لملاحقة رقم رونالدو خلال العقد القادم.

كما قاد النرويج لتحقيق تأهل تاريخي إلى كأس العالم 2026، بعد فوز عريض على إيطاليا 4-1 في سان سيرو.

متى يمكن أن يحطم هالاند رقم رونالدو؟

وفق الحسابات الإحصائية يحتاج هالاند إلى 95 هدفًا إضافيًا للوصول إلى 150 هدفًا.

بمعدل تهديفه الحالي، سيحتاج إلى 76 مباراة دولية أخرى.

وبمعدل 8 مباريات دولية سنويا، قد يكسر الرقم بين 2035 و2036، عندما يبلغ 34 عامًا.

المثير أن هالاند، إن حقق هذا الإنجاز، سيصل للهدف رقم 150 في 124 مباراة فقط، أي أقل بأكثر من 100 مباراة من رونالدو.

النجم النرويجي إرلينغ هالاند كريستيانو رونالدو هالاند كأس العالم 2026 مانشستر سيتي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

بالصور

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد